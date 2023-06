Belgian Cats als helden ontvangen door supporters op de luchthaven van Zaventem

clock 20:04 20 uur 04.

MVP! MVP! MVP! Meesseman: "Dankzij deze momenten gaan we beseffen wat we hebben gedaan"

"Nu naar mijn opa en dan slapen". Gisteren keken 1 miljoen mensen naar de EK-finale. "Amai, dat wist ik echt niet. Dat is wel zot", is Emma Meesseman verwonderd. "Ik hoop dat er morgen veel volk komt naar de huldiging op de Grote Markt in Brussel. Ik kijk ernaar uit." "Vanavond ga ik naar mijn opa en naar mijn familie. En dan vooral slapen."



"Ik hoop dat er morgen veel volk komt naar de huldiging op de Grote Markt in Brussel. Ik kijk ernaar uit."



"Vanavond ga ik naar mijn opa en naar mijn familie. En dan vooral slapen."

Dit is echt een superontvangst. Dankzij deze momenten gaan we beseffen wat we gedaan hebben. Emma Meesseman.

Emma Meesseman in Journaal. Na de knuffels met familie en vrienden is het nog even wachten op Emma Meesseman. U kunt een eerste reactie van de Belgische kapitein zo dadelijk live bekijken in Het Journaal op VRT 1.

Vanloo: "Ik moet echt frieten hebben van de frituur!"

Ook Ann Wauters supporterde vanuit Chicago voor de Cats: "Ongelofelijk straffe prestatie"

Frietjes voor Vanloo. Het menu voor vanavond is al vastgelegd. "De pasta en de rijst komen echt mijn strot uit. Nu móet ik echt frieten hebben", lacht Julie Vanloo.

Met zo'n ontvangst besef je pas dat België enorm meegeleefd heeft. Het is mooi dat het Belgische vrouwenbasketbal zo op de kaart gezet wordt. Ik ben blij dat we zo de jeugd kunnen inspireren. Julie Vanloo.

Massey: "Het gaat morgen echt iets groots worden"

Voor de fans is dit hét moment om handtekeningen en selfies te jagen. De Belgian Cats zullen nog even hun bezigheid hebben met te poseren.

Delaere: "Mooiste gevoel dat er is"

