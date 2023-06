"Emma Meesseman mag met zekerheid aanschuiven aan tafel van beste speelsters ter wereld"

"We mogen Breanna Stewart of Diana Taurasi (allebei uit de VS) niet vergeten. In dat land zijn er zoveel toppers."

"Ze is zeker een van de beste speelsters van de wereld, maar we mogen niet zeggen dat ze dé beste is", duidt Dennis Xhaët in De Tribune.

Nog voor ze de EK-trofee in de lucht mocht steken als aanvoerster van de Belgian Cats, werd Emma Meesseman meteen na de gewonnen finale tegen Spanje al een keer naar het podium geroepen voor een individuele prijs. Met veel bescheidenheid haalde ze de trofee voor MVP (Most Valuable Player) van het afgelopen EK af.

Het is makkelijk om te zeggen dat het team het belangrijkste is, maar bij Meesseman zie je dat het echt is.

Niet alleen haar individuele skills als basketbalspeelster maken haar bijzonder. Ook haar mentaliteit stuwt haar teams vooruit. Basketbal is en blijft altijd in de eerste plaats een teamsport.

Dennis Xhaët vergelijkt Emma Meesseman met Tim Duncan of Nikola Jokic. Jokic was MVP in de NBA in 2021 en 2022 en MVP van de NBA Finals dit jaar. Tim Ducan was MVP in 2002 en 2003 en NBA Finals MVP in 1999, 2003 en 2005.

"Duncan was een van de tien beste basketbalspelers aller tijden, maar altijd bescheiden. Individuele trofeeën maakte hem niets uit. Hetzelfde met Jokic, die Denver dit jaar naar de titel loodste."

"Voor hen is het de teamprestatie die telt."



"Na de gewonnen EK-finale zag je bij Emma Meesseman oprechte emoties. Het is makkelijk om te zeggen dat het team het belangrijkste is, maar bij haar zie je dat het echt is."

"En als je beste speelster zoveel engagement toont, dan kan je daar als medespeler alleen in meegaan. Dat zorgt voor een goede mentaliteit in het Belgische team."