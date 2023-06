Triatleet Bart Aernouts verzekert zich met knappe 2e plek in Nice van WK-ticket

De cirkel is rond voor Bart Aernouts. De Belgische triatleet heeft zich op de Ironman van Nice geplaatst voor het WK in ... Nice. Onze landgenoot maakte indruk op het looponderdeel en finishte zo als tweede in 8 uur 24 minuten en 12 seconden. Aernouts moest enkel de Fransman Clement Mignon voor zich dulden.