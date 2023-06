Taekwondoka Sarah Chaâri verovert goud in klasse tot 62 kg op de Europese Spelen

Team Belgium heeft nu drie medailles binnen op deze derde Europese Spelen, die woensdag begonnenen nog tot volgende week zondag duren. Vrijdag won karateka Quentin Mahauden brons in de kumite tot 75 kg. Zaterdag haalden de 3x3 Lions zilver.

De klasse tot 62 kg is geen olympische discipline. In de -67 kg, wel op het programma van de Spelen, staat Chaâri momenteel derde gerangschikt.

Voor Chaâri, het nummer 1 van de wereld in haar categorie, is het haar tweede belangrijke titel bij de senioren. Eind vorig jaar kroonde de taekwondoka uit Gilly zich in het Mexicaanse Guadalajara al tot wereldkampioene. Enkele maanden eerder had ze ook al WK-goud bij de junioren gewonnen.

In de finale in de Krnycia Zdroj Arena versloeg de 18-jarige Chaâri, het eerste reekshoofd, haar 21-jarige Tsjechische opponente Petra Stolbova, het derde reekshoofd, met 2-1. Het werd 5-5, 4-6 en 13-7.

Taekwondoka Sarah Chaâri heeft op de Europese Spelen goud veroverd in de categorie tot 62 kg.

"Ik droom van een olympische titel"

"Dit is geluk, iets om trots op te zijn", antwoordt Chaâri op de vraag wat deze gouden medaille voor haar betekent. "Ik ben blij dat ik het goud kan meenemen van de eerste Europese Spelen waaraan ik deelneem."

Voor Chaâri was het haar vierde wedstrijd van de dag. "De hele dag had ik een erg goed gevoel. En ik ben ook goed omkaderd door de coach, de kine. Het was een heel mooie dag."

Chaâri kan ondanks haar prille leeftijd al heel mooie adelbrieven voorleggen, maar de Olympische Spelen zijn voorlopig nog een blinde vlek. Volgend jaar in Parijs hoopt ze ook daar te schitteren.

"Mijn volgende grote doel zijn de Spelen", bevestigt ze. "Vorig jaar werd ik wereldkampioene, nu win ik de Europese Spelen. Ik hoop ook op een Europese titel en natuurlijk droom ik van een olympische titel, ooit."

Om in Parijs te staan, zal Chaâri wel moeten uitkomen in een andere categorie dan de min 62 kg aangezien die niet in het olympisch programma staat.

"Maar dat is geen probleem", benadrukt ze. "Ik wist heel goed bij mijn overstap naar de senioren dat ik niet in een olympische categorie zou uitkomen. Voor mij is dat geen probleem."