Ruben en Ine analyseren het BK: "Grote blokken deden het werk voor Kopecky"

Lotte Kopecky mocht voor de 3e keer de Belgische driekleur aantrekken na een sterke koers in de wegrit - en dat op haar eentje. Onze commentatoren Ruben Van Gucht en Ine Beyen zagen ook dat Kopecky op een andere niveau reed. "De kans is heel groot dat we 50 jaar na datum opnieuw een Belgische wereldkampioene krijgen."

Ruben: "Het is de derde Belgische titel voor Lotte Kopecky. Heeft ze het gedaan zoals jij het verwachtte?"

Ine: "Het wedstrijdverhaal speelde in haar voordeel, het bleef lange tijd gesloten en de grote blokken deden hun werk. Zo zat Lotte Kopecky een hele wedstrijd een beetje in een zetel." "Af en toe heeft ze eens een korte inspanning moeten leveren, terwijl ik verwacht had dat ze nog iets meer werk had moeten opknappen."

Ruben: "De grote blokken deden hun werk, of net niet"

Ine: "Ze deden het werk voor Kopecky zelf door haar niet genoeg uit te putten." Waarom breng je haar dan in de finale en pak je het niet aan zoals bijvoorbeeld vorig jaar op het BK in Middelkerke? Ine: "In de laatste 50-40 kilometer hebben we toch heel wat aanvallen gezien van Fenix-Deceuninck en AG Insurance-Soudal Quick-Step. Maar zij counterden elkaar altijd."

Ruben: "Zolang Kopecky op dit niveau rijdt, heeft het dan zin om vrouw tegen vrouw te koersen?"

Ine: "Het is op dit soort parcours, waar Lotte zelf niet zo snel het verschil kan maken in haar eentje, niet snel vrouw tegen vrouw." Mogen we zeggen dat het een vreemde tactiek was van AG Insurance Soudal Quick-Step en Fenix-Deceuninck? Ine: "Ze hadden het vroeger moeten doen en een lange ontsnapping op poten moeten zetten." "Er waren zeker 3-4 momenten in de wedstrijd waarop ik verwachtte dat er iets zou gebeuren in het peloton, maar dat dat niet zo was."

Ruben: "Is er in dit peloton iemand in staat om Lotte Kopecky te kloppen?"

Ine: "Nee, zelfs internationaal zijn er betrekkelijk weinig rensters die Lotte kunnen kloppen. Op nationaal niveau lukt dat gewoon niet." "Het zal de anderen triggeren om beter te worden als ze haar moeten terughalen." Het belang dat Lotte Kopecky hecht aan de Belgische kampioenentrui kwam ook bij Ruben en Ine ter sprake. Ine: "Je wil de Belgische trui laten zien in de Tour de France Femmes. En zo zijn er bij Team SD Worx nog wel wat rensters met nationale truien."

Ruben: "Trekt ze over die Belgische trui nog de regenboogtrui?"

Ine: "De kans is heel groot dat we 50 jaar na datum opnieuw een Belgische wereldkampioene krijgen." "Ze heeft niet de ploeg van Nederland of Italië, maar het parcours is haar zó op het lijf geschreven. En ze gelooft er zelf ook heel erg in."

Een bijzonder woordje voor Kelly Druyts is wel gepast, zij staat bijzonder knap op het podium. Ine: "Ze heeft 3 kinderen en haar jongste is anderhalf jaar oud. Doe het maar eens, telkens maar terugkeren na een zwangerschap. Zij doet het al jaren aan een stuk. " "Je ziet haar een hele wedstrijd niet maar ze heeft dat sprintersinstinct in zich. Dan weet je dat ze top 3 gaat sprinten."

Ruben: "De move van Sanne Cant op het einde, vond je die verstandig?"