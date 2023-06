Voormalige goalgetter en Rode Duivel Cédric Roussel is op 45-jarige leeftijd overleden

"Het is met immense droefheid dat we moeten melden dat onze clublegende en ambassadeur Cédric Roussel deze zaterdag overleden is", laat voormalig eersteklasser Bergen weten op Twitter.

"We zijn helemaal in shock door het nieuws. We drukken ons medeleven uit aan de familie van Cédric en zijn naasten."



Cédric Roussel was in zijn beste dagen een goalgetter en targetman pur sang. Midden de jaren 90 scoorde hij aan de lopende band bij toenmalig tweedeklaseser La Louvière, want hem in 1998 een transfer naar AA Gent opleverde.



Na één jaar in Gent verhuisde Roussel naar Engeland, waar hij 2 seizoenen de kleuren van Coventry verdedigde en ook nog eens 2 jaar bij Wolverhampton aan de slag was.



In 2002 keerde Roussel terug naar eigen land, waar hij achtereenvolgens voor Bergen, Genk, Standard, Zulte Waregem en opnieuw Bergen speelde. Tussendoor trok hij ook nog 2 keer naar het buitenland, bij Roebin Kazan en Brescia.

Roussel kroonde zich in het seizoen 2002-2003 topschutter in de Belgische 1e klasse met 22 doelpunten. Dat leverde hem destijds ook 2 caps op voor de Rode Duivels. In 2014 sloot hij zijn actieve carrière af in de lagere afdelingen.

Cédric Roussel is 45 jaar geworden. Hij zakte zaterdag in elkaar op een terras in Bergen, eerste hulp kon niet meer baten. "Er zal zondag een eerbetoon zijn aan Cédric voor onze oefenwedstrijd tegen Charleroi", laat RAEC Mons nog weten.