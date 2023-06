3x3-coach Steve Ibens: "Zolang fraudedossier loopt, komt Nick Celis niet in aanmerking"

Veel plezier heeft Caspar Augustijnen niet beleefd aan de Europese Spelen in Krakau. Al in de 1e poulematch liep de 24-jarige speler een zware knieblessure op.

Het verdict in het ziekenhuis was hard: Augustijnen zal maanden out zijn door een gescheurde kruisband.

Een blessure komt nooit op een goed moment, maar op ruim een jaar voor de Olympische Spelen van Parijs is het uitvallen van Augustijnen een serieuze opdoffer.

De jonge forward maakte pas vorig jaar zijn debuut in het 3x3-circuit, maar groeide in geen tijd uit tot een belangrijke pion bij Antwerp TOPdesk en kreeg afgelopen WK ook een plaatsje in de Belgische selectie. Die zal zich nu dit jaar zonder Augustijnen moeten zien te plaatsen voor de Spelen.