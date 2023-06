Rijzende ster Oier Lazkano kan Jonathan Castroviejo nét niet van een 6e Spaanse tijdrittitel houden

13 jaar verschil in leeftijd, 3 seconden verschil aan de finish: dat was het verdict van het Spaans kampioenschap tijdrijden. Het duel werd beslist in het voordeel van ouderdomsdeken Jonathan Castroviejo, die enkele tellen sneller was dan de veel jongere Oier Lazkano en zo zijn 6e Spaanse titel verovert.

We leerden Lazkano kennen in Dwars door Vlaanderen, waar hij ondanks zijn aanwezigheid in de vroege vlucht toch nog kon aanpikken bij de toppers en uiteindelijk zelfs tweede kon worden. De 23-jarige Lazkano is duidelijk van meerdere markten thuis.



Het was trouwens een uiterst spannend kampioenschap in Sevilla la Nueva, want Juan Ayuso viel net naast het podium, ook al was hij maar 8 seconden trager dan winnaar Castroviejo. Het brons ging naar Lluis Mas, die 2 tellen overhield op Ayuso.