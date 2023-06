Lotto-Dstny stuurt Victor Campenaerts naar de Tour, Ewan krijgt lange sprinttrein mee

De grootste verrassing in de Tour-selectie is de naam van Victor Campenaerts.



De voormalige werelduurrecordhouder zag zijn voorjaar in rook opgaan door een wervelbreuk. Pas in de Dauphiné 2 weken geleden maakte Campenaerts zijn comeback.



Normaal gezien was Campenaerts niet voorzien voor de Tour, wel behoorde de Vuelta (in augustus) tot de opties.

"Maar Victor toonde in de Dauphiné een uitstekende vorm en verdiende daar zijn selectie", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer. "We zijn ervan overtuigd dat hij zich ook in de Tour kan laten zien."