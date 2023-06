4 (oude) bekenden en tips van een wielrenner: 3 dingen die u moet weten over Nederland

1. Belgische connectie

Dat betekent wel dat we Kjell Scherpen (23) vanavond niet aan het werk zien. De boomlange keeper zal vooral aan de zee herinneringen oproepen. Hij stond 2 seizoenen terug in doel bij KV Oostende.

De Bredanaar verkast binnenkort waarschijnlijk voor een recordbedrag naar Brighton in de Premier League en kreeg gisteren te horen dat hij de eerste keuze van coach Van de Looi is in doel op het EK.

2. Tips van een wielrenner

Bij de wielerfans onder ons zal Thomas Dekker wel nog een belletje doen rinkelen, bij de jeugdspelers van Oranje rinkelde er vorig jaar helemaal niets.

Maar na een incident op de hotelkamer van enkele jeugdspelers zouden de jonkies hem snel genoeg leren kennen. Dekker liet zich in zijn jeugdjaren leiden door faam, vrouwen en geld en belandde zo op het foute pad.

De KNVB vond hem daarom de geknipte gast om te komen spreken over wat er in een veelbelovende carrière allemaal fout kan gaan. "In zekere zin was mijn situatie wel vergelijkbaar met die van deze jongens", vertelde Dekker bij Voetbal International.

"Dit is de top van Nederland. Ze zijn misschien nog te jong voor het grote Nederlands elftal, maar hen wordt wel een grote toekomst voorspeld. Daar komt heel wat bij kijken. Bovendien zijn er aardig wat verleidingen."