Philippe Bormans (Union) stapt op uit Pro League: "Ze willen niet luisteren naar de kleine clubs"

De Raad van Bestuur van de Pro League, de vereniging van Belgische profclubs, was nog maar sinds september herleid van 8 naar 6 bestuurders, met daarbij 2 onafhankelijken.



Philippe Bormans vertegenwoordigde als CEO van Union de 13 kleinere clubs. "Alleen is het niet mogelijk om in de Raad van Bestuur genoeg gewicht in de schaal te kunnen werpen."



"Ik voor mezelf na één jaar Football First (het plan dat CEO Lorin Parys vorige zomer doorvoerde, red) de rekening gemaakt en ik geloof niet dat ik nog een rol kan spelen in deze samenstelling."



Bormans vindt dat het systeem met de 2 onafhankelijken - die als neutrale stemmen per topic een kant kunnen kiezen - niet goed werkt. "Ze zijn te weinig betrokken in de dagelijkse werking van de clubs om echt te kunnen wegen."

"Ik hoop dan ook dat de samenstelling van de Raad van Bestuur opnieuw onder de loep wordt genomen, want het is niet zo gebalanceerd."

Bormans geeft ook toe dat er te veel tijd kroop in zijn job bij de Pro League. "Ik heb het altijd met overgave gedaan en er zijn ook veel goeie dingen gebeurd. Maar we staan ook nog voor veel uitdagingen. Union is zelf ook een kleine club. Als je merkt dat er dan niet geluisterd wordt naar de bezorgdheden, wordt het moeilijk."