Hoe België excelleert op tempo van metronoom Allemand: "Spelen met ritme is haar grote kracht"

De Belgian Cats hebben hun EK ingezet met 2 klinkende overwinningen. In de schaduw van wereldster Emma Meesseman viel vooral Julie Allemand op. De spelverdeler van Lyon scoorde en liet scoren en bepaalde bovenal als een mechanische metronoom het tempo van de wedstrijd. Wanneer personal coach Dominic Rossi spreekt over zijn poulain blijkt "ritme" dan ook weinig verrassend het sleutelwoord in het gesprek.

"Assist made by Julie Allemand." Het korte zinnetje op de officiële EK-website stond de voorbije 2 matchen wellicht als sjabloon klaar op het klembord van de FIBA-redacteur. Acht beslissende passes deelde Allemand uit tegen Israël, elf stuks tegen Tsjechië. Meer dan ooit doet ze als spelverdeler precies datgene wat de benaming voor haar positie al verklapt: het spel verdelen. En dat kan ze als geen ander. Op haar 26e lijkt Allemand in de vorm van haar leven te zitten. Na een vervelende blessure was ze vorige maand net op tijd weer fit om haar club Lyon naar de Franse titel te dirigeren. Nu zet ze op dezelfde manier de lijnen uit bij de Belgian Cats.

Er is zeker nog marge voor Julie, maar zoals ze nu staat te spelen, dat is gewoon top. Dominic Rossi

"Als ik haar nu zie spelen, dan zie ik een Julie die volledig vrij is", vertelt Dominic Rossi, al 10 jaar de personal coach en mentor van Allemand, aan Sporza. "Ze zit in een heel goeie flow. Dat zag je al in haar laatste wedstrijden bij Lyon. Ze heeft keihard gewerkt om terug te komen van die blessure en heeft dan vol vertrouwen het verschil gemaakt in de Franse titelfinale." "Of dit de allerbeste Julie Allemand is? Ik denk dat ze zeker nog marge heeft. De moeilijkere matchen moeten er ook nog aankomen. Maar zoals ze nu al staat te spelen, dat is gewoon top." (lees voort onder de foto)

Julie Allemand in actie tegen Israël.

"Het ritme dicteren: daar is Julie het sterkst in"

Wanneer mentor Rossi over zijn pupil spreekt, komt één woord steevast terug: ritme. Voor Allemand is dat de sleutel tot succes. "Zij dicteert het ritme. Daar is ze het sterkst in", klinkt het. "Door met Julie samen te werken, ben ik me zelf ook meer bewust geworden van het belang van ritme. Als je het ritme van een wedstrijd wilt bepalen, moet je eerst je eigen ritme goed kennen. Daar hebben we de voorbije jaren heel hard op gewerkt." "Ritme is ook op de juiste momenten de juiste dingen doen. Dat is Julie haar grote kracht: constant de ruimtes aanvallen, maar wanneer je dat doet ook te allen tijde die ruimte controleren, zowel met als zonder de bal."

Je voelt haar energie vanaf haar eerste balcontact. Dominic Rossi

Rossi omschrijft zijn poulain als een ongelooflijk werkpaard. De voorbije jaren heeft Allemand dan ook vooral moeten leren om te doseren. "Het afwisselen van intens werken met rust is heel belangrijk voor haar. Ook dat is ritme", klinkt het. "De voorbije jaren is het heel veel geweest: Frankrijk, WNBA, EK, Olympische Spelen, WK,... Al die opeenvolging wordt op een bepaald moment te veel. Door daarop te werken is Julie zich daar heel bewust van geworden. In haar hoofd maakt dat ook een verschil." En zo kunnen de Cats nu profiteren van een Allemand die blinkt in haar vel. "Je voelt haar energie vanaf haar eerste balcontact. Voor Julie is het heel belangrijk dat ze zich fysiek goed voelt. Dat zit nu heel goed. Die blessure is op dat vlak misschien ook een zegen geweest." (lees voort onder de tweet)

De connectie met Emma Meesseman

Ook opvallend in de eerste twee EK-wedstrijden: Julie Allemand heeft op het veld een fantastische connectie met Emma Meesseman. Het duo speelde vorig jaar samen in de WNBA bij Chicago Sky en ze vinden elkaar nog steeds blindelings op het veld. "Met Emma in je ploeg heb je natuurlijk ook wel een geweldig aanspeelpunt. Als je medespelers begrijpen wat je doet en ook iets doen met de bal wanneer ze een pass krijgen, dan is dat ook heel bepalend voor het vertrouwen." "Julies relatie met Emma is ongelooflijk goed. Het zijn allebei speelsters van weinig woorden en veel daden. In Chicago hebben ze ook veel tijd samen doorgebracht. Die connectie nemen ze zeker mee bij de Belgian Cats. Hoe beter de relatie, hoe beter de prestatie. Dat zie je duidelijk tot uiting komen." "Samen met Emma bepaalt Julie het ritme. Als ze dat kan doortrekken voor de rest van het toernooi, dan gaan de Cats het de sterke landen héél moeilijk maken. Daar ben ik van overtuigd."