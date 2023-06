Kortrijk-icoon Kristof D'haene gaat puntgave voorzetten trappen bij amateurteam Roeselare-Daisel

Na 8 seizoenen bij KV Kortrijk zei aanvoerder Kristof D'Haene het profvoetbal enkele weken geleden vaarwel.

Artrose op zijn heup was de boosdoener. "Voor mijn 40e krijg ik normaal gezien een nieuwe heup", zei de 33-jarige linkerflankspeler in Extra Time.



Maar de voetbaldeur volledig dichttrekken doet D'haene niet. De West-Vlaming gaat vanaf komend seizoen balletjes trappen op Schiervelde bij SK Roeselare-Daisel, een amateurteam uit 3e afdeling.

"Nogal wat ploegen contacteerden mij toen profvoetbal niet langer een optie was, maar ik heb met plezier voor SK Roeselare-Daisel gekozen", reageert D'haene.



"Er wordt minder vaak getraind dan in eerste klasse, dus ik hoop dat mijn heup standhoudt. 1 of 2 seizoenen amateurvoetbal moet zeker nog lukken."

D'Haene gaat dan wel voor een ander team spelen, KV Kortrijk zal hij niet uit het oog verliezen. "Ik blijf keiharde supporter van de Veekaa."