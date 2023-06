Club Brugge hoopt met jonge Barcelona-aanvaller Victor Barbera nieuwe parel gevonden te hebben

Bij Club Brugge zijn ze na de weinig overtuigende terugronde duidelijk tot de conclusie gekomen dat ze hun aanvallende compartiment moeten versterken. Met Michal Skoras en Igor Thiago werden al een linksbuiten en een aanvaller aangetrokken.



Daar komt met Victor Barbera nog een derde speler voor de voorhoede bij. Barbera werd geboren in Barcelona, maar komt toch pas sinds 2020 voor FC Barcelona uit.



In zijn eerste seizoen was Barbera meteen topschutter van zijn jeugdcategorie. Hierna werd hij doorgeschoven naar Barcelona B, dat in de 3e divisie in Spanje uitkomt.



Afgelopen seizoen wist Barbera 8 keer te scoren in de competitie en 7 keer in de UEFA Youth League. Toch kiest hij op zijn 18e al voor een buitenlands avontuur. Club Brugge kon hem verleiden met een contract voor 4 jaar.

Club Brugge heeft met Ferran Jutgla al een ex-jeugdproduct van Barcelona in de aanval lopen. Na Jutgla, Portillo, Pina, Figueras en Vazquez wordt hij de 6e Spanjaard die ook het blauw-zwarte tenue mag aantrekken.