Flanders Classics gaat samenwerken met organisator Ronde van Zwitserland

Nu gaat Flanders Classics ook voor het eerst investeren in een buitenlandse samenwerking. De Vlaamse wielerorganisator kocht zich in bij Cycling Unlimited, dat onder andere de Ronde van Zwitserland in zijn portefeuille heeft.

Het is ook actief in het veldrijden als organisator van de Wereldbeker en de Superprestige.

Flanders Classics organiseert in Vlaanderen onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, Dwars door Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen, de Scheldeprijs en de Brabantse Pijl.

Door ons met Cycling Unlimited te verbinden, worden we ook een grotere speler in het wielerlandschap.

"De voorbije maanden merkten we al dat onze toekomstvisie voor de wielersport erg gelijkaardig is, waardoor we enorm uitkijken om onze krachten te bundelen", licht CEO Tomas Van Den Spiegel toe.

"De bedoeling is om te kijken welke synergieën er zijn op operationeel en commercieel vlak. We zullen ook kennis en mensen uitwisselen met Cycling Unlimited."

De samenwerking is ook strategisch van belang. "Door ons met hen te verbinden, vormen we een grotere speler in het wielerlandschap."