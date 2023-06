Wout van Aert over Tour: "Geloof niet graag in limieten, maar beter doen dan vorig jaar mag ambitie niet zijn"

De Ronde van Frankrijk 2022 was een grand cru-editie voor Wout van Aert. Uit hetzelfde vaatje tappen dit jaar wordt bijna mission impossible. Van Aert zal in de komende Tour de focus daarom verleggen: van groen naar ritzeges én naar meer mentale en fysieke frisheid voor wat er nog na Frankrijk komt.

Even de Ronde van Frankrijk van Wout van Aert van vorig jaar in herinnering brengen: de groene trui gewonnen, drie ritzeges, het geel gedragen en berenwerk verricht voor Jonas Vingegaard om het eindklassement veilig te stellen.

Beter doen is nauwelijks mogelijk.

"Ik ben iemand die graag gelooft dat er bijna geen limieten zijn, maar als het over de Tour van vorig jaar gaat, dan mag het niet de ambitie zijn om nog beter te doen", vertelt Wout van Aert aan Sporza.

"Die Tour was exceptioneel, dat besef ik en dat beseft de ploeg."

De mindset is er zeker om na de Tour nog door te trekken. Dat zal een groot verschil maken. Wout van Aert

"Groen winnen was mooi en belangrijk voor mij, maar het mooiste in deze sport is om als eerste over de finish te komen. Het puntenklassement zit soms ritzeges in de weg." "Ik wil de volgende Tour niet moeten focussen vanaf het begin op de tussensprints."

De kopman van Jumbo-Visma steekt ook niet onder stoelen of banken dat het uitgebluste vervolg na zijn schitterende Tour vorig jaar mee heeft gespeeld in de keuze voor een andere aanpak. Zeker in een jaar waarin het WK zo dicht tegen de Tour georganiseerd wordt. "De mindset is er zeker om na de Tour nog door te trekken. Ook dat zal een groot verschil maken met vorig jaar."

Dubbele pet bij Jumbo-Visma

Wout van Aert neemt nu al een tijdje twee petten mee in zijn koffer naar Frankrijk. De pet die zijn eigen ambities vertegenwoordigt en de pet van knecht voor Jonas Vingegaard.

"Ik krijg al een aantal jaar de vraag of dat te combineren is. Ik kan alleen zeggen: kijk naar de koersen van vorige jaren", zegt de toprenner.

"Het is niet zo moeilijk om me als kopman binnen de ploeg weg te cijferen voor iemand anders. Het gaat in dit team over geven en nemen. Iedereen krijgt op een moment een kans", weet hij.

In een nieuwe Netflix-documentaire over de Tour van vorig jaar wordt nochtans geïnsinueerd dat er af en toe frictie was tussen de ambities van Van Aert en Vingegaard.

Het is best storend dat er verhaaltjes in de Netflix-docu werden geschreven, die er niet waren. Wout van Aert

"Ik heb eindelijk ook eens kunnen kijken. Want raar, maar waar, hoewel ik een van de hoofdrollen speel, wist ik niet wat er te zien zou zijn", onderdrukt Van Aert een veelzeggend lachje. "Het is best storend dat er verhaaltjes in de docu werden geschreven, die er niet waren. Voor mij is de serie gericht op commotie." "Jonas en ik zijn beste maten. Er wordt gefocust op momenten waarin het moeilijk is om de juiste keuze te maken, maar er zijn ook zoveel momenten waarin we elkaar versterkt hebben en hebben samengewerkt. Het is jammer dat dat er uitgehaald is."

"Groen? Moeilijk als je voor geel gaat"

Over een andere ploegmaat wordt dan weer geschreven dat hij misschien de jacht op groen kan overnemen van Wout van Aert. Christophe Laporte toonde in de Dauphiné zijn snelle benen.

"Ik denk dat dat een moeilijk verhaal wordt in een ploeg die ook nog eens voor geel gaat", reageert Wout van Aert. "Het bergklassement hebben we vorig jaar gewonnen zonder dat het een doel was, maar met de puntentrui moet je vanaf de eerste dag bezig zijn."

Dit beeld krijgt u waarschijnlijk niet te zien: Wout van Aert in het groen.

