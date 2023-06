West Ham-fans vechten na winst in finale met politie in Praag

Duizenden fans van West Ham doolden al van 's middags rond in Praag, zonder ticket voor de wedstrijd. Voor de match waren er al ongeregeldheden en moest de politie meerdere arrestaties verrichten.



Fiorentina-aanhangers hadden de Engelsen op een terras aangevallen, gewapend met riemen en kettingen. Tafels en stoelen vlogen in het rond en enkele mensen liepen verwondingen op.



Na de match vierden de West Ham-fans met vuurpijlen in de binnenstad. De Praagse politie greep in en ging over tot een bestorming, de supporters bekogelden de ordediensten met flessen en andere projectielen.