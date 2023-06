Vincent Kompany en zijn Burnley zijn al op oefenstage: "Genoeg vakantie gehad dit jaar"

"Ik denk niet dat we te weinig vakantie hebben. We hebben nu een drietal weken vrij gehad en in de winter hadden we ook een break van enkele weken. Dat is wel genoeg", vindt Kompany.

"We mogen niet op onze lauweren rusten omdat we kampioen geworden zijn. We kijken uit naar onze terugkeer in de Premier League. De tijd die we nu al kunnen spenderen op het trainingsveld is van onschatbare waarde."

"Het is heel belangrijk om nu weer aan de slag te gaan. We hebben een plan om ons helemaal klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. We willen 100 procent fit en klaar zijn, maar we vinden het ook heel belangrijk om ons te blijven ontwikkelen."

Om de afwezigheid van enkele internationals op te vangen, laat Kompany ook enkele beloften meetrainen. "En we kunnen nu ook individueler werken. Zo kunnen we voorsprong nemen op ons schema. Hoe meer tijd we op het trainingsveld staan, hoe sneller onze spelers beter worden. We willen onze tijd zo goed mogelijk benutten."