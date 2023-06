Mulder vol lof over Nederlanders bij Antwerp: "Van Bommel lijkt nu wel een type Ancelotti"

Misschien wel dé X-factor van Antwerp op jacht naar de titel: de Nederlandse enclave in Deurne-Noord. Vooral Van Bommel en Overmars eisen daarin de hoofdrol op. "In Nederland wordt de dubbel van Antwerp wel voor een groot stuk toegeschreven aan die twee", vertelt Youri Mulder.

De laatste jaren ging Antwerp steevast shoppen in Nederland. The Great Old ging niet enkel spelers halen bij de noorderburen, maar vormde ook een stevige Nederlandse staf. Die mag zich nu op de borst slaan voor de dubbel van Antwerp, volgens Youri Mulder. Want dat de club zo lang moest wachten op succes en nu onder Nederlandse hoede plots weer prijzen pakt, is volgens hem geen toeval. Vooral voor Van Bommel is de analist aanvankelijk lovend. "Mark heeft een serieuze ontwikkeling ondergaan. Hij is meer dan ooit een people manager geworden. Vroeger zat hij overal veel te kort op, maar nu lijkt hij wel een type Hiddink of Ancelotti", steekt Mulder van wal.

Door die ene goal van Alderweireld lijkt Van Bommel plots een toptrainer. Youri Mulder

Waar het bij PSV en Wolfsburg nog fout liep, lijkt het nu dus beter te gaan voor de Nederlander. "Vroeger had hij nog wel eens discussies met zijn staf, maar nu straalt hij gewoon rust uit", gaat de analist verder. Ook op tactisch vlak heeft de Antwerp-coach goeie punten gescoord bij Mulder. "Dat hij Vermeeren, een jongen van 17, zomaar in die ploeg durft te droppen en Stengs plots op het middenveld posteert, vind ik erg knap." "Op die manier heeft hij bij Antwerp echt een ploeg gebouwd en dat is in het voetbal heel moeilijk."

Al is het toch ook niet allemaal rozengeur en maneschijn wat Van Bommel betreft. Zonder de goal van Alderweireld had de Nederlandse trainer misschien wel wat kritiek moeten incasseren. "Door die ene goal van Alderweireld lijkt Van Bommel nu plots een toptrainer. Zo werkt het natuurlijk ook niet", stelt de voormalige Schalke-spits. "Als die bal niet binnengaat, zeggen we dat Van Bommel toch enkele keren in de fout is gegaan. Tegen Club Brugge speelde hij te defensief, vorige week deed hij de verkeerde wissels en gisteren was het ook weer niet goed", oordeelt Mulder.

En natuurlijk heeft Van Bommel de klus niet alleen geklaard. Paul Gheysens zei gisteren dat Overmars de belangrijkste transfer van allemaal was. Daarin moet Mulder de Antwerp-eigenaar gelijk geven. "Marc kiest altijd de juiste spelers", vertelt hij over de sportief directeur van Antwerp. "Hij weet ook heel goed wie samen past. Ekkelenkamp is bijvoorbeeld echt geen wereldvoetballer, maar in combinatie met Janssen gaat dat perfect."

Ze missen hem zeker bij Ajax. Youri Mulder