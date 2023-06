Julian Mertens aan de beterhand: "Hij heeft al oefeningen in bed kunnen doen"

Woensdagmiddag kwam Mertens met zijn tijdritfiets ten val op training in Vorselaar. De renner zou tegen een geparkeerde oplegger zijn gereden. Mertens liep daarbij ernstige verwondingen op.

Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij tot zaterdag in een kunstmatige coma werd gehouden. De renner onderging operaties aan de wervelkolom en de kaak en liep ook breuken op in de arm en ribben.

"Julian Mertens is sinds zaterdag wakker en boekt elke dag vooruitgang in zijn herstel", zo bevestigde zijn team Bingoal WB.

"De dosis medicijnen die Julian moet nemen, is verminderd en hij heeft al wat oefeningen in bed kunnen doen met de fysiotherapeut. Hij is zeker snel moe, maar er is vooruitgang", luidt het.

Mertens werd een week geleden nog 21ste in de Ronde van Limburg. Maar gaat nu een lange revalidatie tegemoet.