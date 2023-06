Multitalent Puck Pieterse blijft tot 2027 bij Fenix-Deceuninck

Puck Pieterse kan op haar 21e al een prachtig palmares voorleggen, met onder meer zilver op het laatste WK veldrijden, een 5e plaats in de Strade Bianche en winst in de laatste WB-cross mountainbike. Allemaal in een paar maanden tijd.



Het bewijst haar grote veelzijdigheid en dat is ook waarom ze bij Fenix-Deceuninck wil blijven. "Het fantastische aan deze ploeg is dat ik alle disciplines kan blijven combineren."

"Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik de komende jaren in de beste omstandigheden kan blijven groeien bij dit team."