Antonio Tiberi vindt na kattenmoord onderdak bij Bahrain Victorious

Antonio Tiberi, voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, kwam in juni vorig jaar in opspraak toen hij een kat had doodgeschoten met een luchtbuks in San Marino.

Trek - Segafredo schorste Tiberi voor twintig dagen, met inhouding van zijn loon. Tijdens die schorsing voldeed hij volgens zijn ploeg niet aan "de criteria om terug te keren in competitie".

Bij Bahrain Victorious vindt het toptalent nu weer onderdak. "Ik ben verheugd om dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière aan te vatten bij Bahrain Victorious", meldt de Italiaan in een persbericht.

"Met de hulp van dit team zal ik laten zien dat ik heb geleerd van de fout die ik heb gemaakt. Ik ben goed begonnen aan het seizoen 2023, maar na een gedwongen pauze zal ik misschien wat afzien om weer in het ritme te komen."

"Het is een grote uitdaging, en ik wil het vertrouwen van de mensen die me deze kans hebben gegeven zo goed mogelijk terugbetalen. Het wordt een reis die me zal helpen een betere wielrenner en een beter mens te worden."

Tiberi was dit seizoen goed voor ereplaatsen in de eindklassementen van de Tour Down Under (achtste) en de UAE Tour (zevende). In 2022 won hij een rit in de Ronde van Hongarije, zijn enige profzege tot dusver.