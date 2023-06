Miami's meesterbrein: wie is Pat Riley, de Godfather die in 25% van alle NBA-finales stond?

Jimmy Butler is het uithangbord van Miami Heat, dat met Erik Spoelstra een van de beste coaches heeft in de NBA. Maar het meesterbrein van Miami opereert vooral achter de schermen. Maak kennis met Pat Riley, de man die in 25 procent van alle NBA-finales stond.

Strak achterover gekamde haren en Armani-maatpakken zijn al sinds de jaren 80 het handelsmerk van Pat Riley, 78 intussen. Het leverde hem de bijnaam "The Godfather" op, een knipoog naar de glansrol van Marlon Brando in de gelijknamige film. Niet alleen qua uiterlijk is Riley door de jaren heen meer en meer op het personage van Brando gaan lijken, dankzij een steeds grijzer wordende haardos.



Ook zijn invloed op Miami Heat is steeds groter geworden. "The Godfather" is als bestuurder de man die achter de schermen de touwtjes in handen heeft. Hij bepaalt de visie, hij selecteert de spelers, hij installeerde de veelgeprezen "Heat Culture".

Pat Riley haalde in 2019 Jimmy Butler - nu de sleutelspeler van de Heat - naar Miami.

"Godfather Riley is de architect van Miami"

Intussen drukt Pat Riley al sinds 1995 zijn stempel op het beleid bij Miami, eerst als coach en sinds 2008 ook als bestuurder. NBA-kenner Dennis Xhaët looft het gigantische aandeel van Riley in de opmars van de club. "Toen Riley in 1995 arriveerde, bestond Miami Heat nog maar 6 jaar. Hij heeft het team en de club verder uitgebouwd. Riley is de architect van de club die Miami geworden is", weet Xhaët. "In Miami heeft hij voor de "Heat Culture" gezorgd: karakter tonen, door tegenslagen kunnen vechten en keihard werken. Een speler als Jimmy Butler is de verpersoonlijking van die clubcultuur."

De Heat Culture heeft al een paar gedaantes gehad, maar Riley en coach Spoelstra zijn de constantes. Dennis Xhaët

Riley en zijn poulain Erik Spoelstra, sinds 2008 de headcoach van Miami, zijn de bewakers van de Heat Culture. "Die cultuur heeft al een paar gedaantes gehad, maar Riley en Spoelstra zijn de constantes. Net als heel hard werken. Dat is de basis bij Miami." Godfather Riley bepaalt de lijn en daar wordt niet van afgeweken. "Toen LeBron James en co. in 2010 het ontslag van Spoelstra kwamen eisen, antwoordde Riley scherp dat Spoelstra zou blijven en dat ze nooit meer naar zijn kantoor hoefden te komen om het ontslag van een coach te vragen." "We zijn nu 13 jaar later en Spoelstra is er nog steeds. Met hem als coach won Miami 2 titels, Spoelstra staat nu in zijn 6e NBA-finale. Dat is mee de verdienste van Riley. Dat heeft hij neergezet. Hij is de Godfather."

Erik Spoelstra en Pat Riley.

Riley in 25 procent van alle NBA-finales

Het parcours van Riley in de NBA oogt bepaald indrukwekkend. Zijn spelerscarrière was nog relatief bescheiden. Geen duizelingwekkende statistieken, maar met de LA Lakers wel één titel als speler, in 1972. Riley maakte na zijn actieve carrière vooral naam als coach. Eind de jaren 70 ruilde hij zijn job van tv-analist in voor een baan als assistent-coach bij de LA Lakers, waarmee hij in 1980 zijn 2e NBA-titel veroverde. In 1981 maakte hij promotie en werd hij hoofdcoach van de Lakers, een positie die hij zou bekleden tot 1990. Riley stond daarmee aan het hoofd van de "Showtime Lakers", de periode van hoogconjuctuur in LA met sterren als Magic Johnson en Kareem Abdul-Jabbar. Het leverde "The Godfather" nog 4 NBA-titels op als coach van de Lakers. Vele jaren later, in 2006, zou er nog eentje volgen als hoofdcoach van Miami. In totaal veroverde hij 7 titels als speler, assistent-coach of hoofdcoach. Daar komen er nog 2 bij als bestuurder van de Heat. Opmerkelijk: Pat Riley stond in zijn verschillende rollen - speler, assistent-coach, coach of bestuurder - al 19 keer keer in de NBA-finale. Daarmee is hij goed voor een kwart van alle Finals die ooit gespeeld werden. De Godfather heeft zijn bijnaam niet gestolen.