Leermeester en leerling vallen in de prijzen: Guardiola en Kompany zijn Trainers van het Jaar

Onze landgenoot troefde in de verkiezing Michael Carrick (Middlesbrough), Paul Heckingbottom (Sheffield United), Rob Edwards (Luton) en Mark Robins (Coventry) af.

Eerst won Kompany, die de kneepjes van het vak leerde bij de Spanjaard, de trofee van Trainer van het Jaar in de Engelse tweede klasse.

Vincent Kompany mocht gisteren eerst zelf vieren en iets later toekijken hoe ook zijn meester Pep Guardiola in de bloemetjes werd gezet op de LMA Awards.

Even later kreeg (de afwezige) Guardiola dezelfde eer als Kompany, maar dan in de Premier League. De Spaanse meester-tacticus werd al voor de vierde keer verkozen tot Trainer van het Jaar.



Hij leidde Manchester City dit seizoen naar de titel in de Premier League en ligt nog op koers voor de treble.



Andere genomineerden waren Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) en Marco Silva (Fulham).