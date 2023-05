Hoe José Mourinho gisteren iedereen op het verkeerde spoor zette: "Dybala? Een minuutje of 30"

Wereldkampioen Paulo Dybala stond de voorbije vier matchen aan de kant met een heupblessure. Een flinke tegenvaller voor AS Roma, want de aanvaller was dit seizoen al goed voor 16 goals.

Gisteren strooide Mourinho dus wat zand in de ogen van de concurrentie door doodleuk te verkondigen dat zijn vedette maar een halfuurtje in actie kon komen.