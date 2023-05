Red Flame Julie Biesmans stapt over van PSV naar OHL: "Ervaring overbrengen op jonge team"

Julie Biesmans speelt sinds 2019 bij PSV, daarvoor kwam ze uit voor Bilzen, Standard en Bristol City.



Biesmans won van 2011 tot 2017 zeven titels op een rij in Luik, ze kan die ervaring doorgeven aan haar nieuwe ploegmates in Leuven. Die lagen dit jaar in poleposition om kampioen te spelen, maar ze stuikten in de titelplay-offs finaal in elkaar. Zo ging de titel voor het 6e jaar op een rij naar Anderlecht.



"Ik koos voor Leuven, omdat ik hier een ambitieuze en heel professionele club zie", lichtte Biesmans haar keuze toe. "De hele werking van de club sprak me aan."



"Ik was toe aan een nieuw avontuur, dit voelt als de juiste keuze. Het was ook het moment om weer wat dichter bij huis te spelen. Ik had in het verleden al paar keer contact met Leuven, dat voelde altijd goed aan, maar nu was het momentum juist."

Het jonge OHL verloor een beetje het noorden in de nacompetitie: "Ik kan mijn internationale ervaring overbrengen het jonge team dat OH Leuven toch nog is. Ik kan ook rust brengen in het spel en dat kan misschien helpen in bepaalde wedstrijden om het hoofd koel te houden."