Becky Massey vindt onderdak bij Baskische ex-ploeg van Antonia Delaere

"Een speelster met ervaring in de Spaanse competitie en een groot potentieel voor de ploeg."

Zo kondigt de basketbalploeg ui San Sebastian de komst van Becky Massey aan. De center verlaat zo Madrid, maar blijft actief in Spanje. Bij Euskotren weten ze hoe het is om een Belgische in de kern te hebben: in 2020 speelde Antonia Delaere in de clubkleuren.

Voor het eerst zal ze in clubverband zonder tweelingzus Billie spelen. De twee waren onafscheidelijk bij Bredene, Sint-Katelijne, Mechelen en Madrid.

Becky maakte gemiddeld 6,6 punten per match en plukte 3,1 rebounds gemiddeld bij Estudiantes. Die cijfers hoopt ze te verbeteren bij het nummer 12 (van 16) ploegen in de Spaanse hoogste klasse.