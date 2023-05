De wegen van Massey-tweeling scheiden: Billie blijft bij Estudiantes, maar Becky vertrekt

Van Bredene via Sint-Katelijne en Mechelen tot in Madrid: de zusjes Billie en Becky Massey acteerden de voorbije jaren steevast in duo. Maar daar komt deze zomer dus een eind aan, want in Madrid wordt de tweeling gescheiden.

Estudiantes Madrid maakte gisteren nog bekend dat Billie Massey haar contract verlengd heeft, maar een dag later laat de club weten dat Becky Massey komend seizoen andere oorden zal opzoeken.

"We willen Becky bedanken voor haar inzet en harde werk het voorbije seizoen, zowel op als naast het veld. We wensen haar veel succes met haar toekomstige professionele uitdagingen", laat Estudiantes weten.

Voor de zussen Massey was het voorbije seizoen hun eerste jaar in buitenlandse loondienst. Billie was in de competitie in 30 wedstrijden gemiddeld goed voor 6,3 punten en 5 rebounds. Becky maakte gemiddeld 6,6 punten per match en plukte 3,1 rebounds gemiddeld.