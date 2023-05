Amaury Paquet scoort hattrick op 20km van Brussel, Hanna Vandenbussche snelste vrouw

Bij de mannen finishte Luikenaar Paquet al voor het derde jaar op rij als eerste. Hij klokte af in 1u00'15.

Nicolas Schyns was tweede in 1u01'41, de Brusselse Ethiopiër Solomon Belayneh derde in 1u01'43.

Bij de vrouwen haalde Vandenbussche het in 1u10'44. De West-Vlaamse, die ondertussen al jaren in het Leuvense woont, had een ruime voorsprong op Karen Van Proeyen, die 1u12:35 klokte.

De derde plaats was voor Amélie Bihain in 1u12:58.