Toby Alderweireld hunkert naar titel met Antwerp: "Zou helemaal bovenaan staan in mijn carrière"

"Dit is de reden waarom ik naar Antwerp ben gekomen." De ogen van Toby Alderweireld fonkelen op zijn persmoment voor de titelmatch van zondag. De kapitein van The Great Old kan niet wachten om geschiedenis te schrijven in de stad van zijn hart. "De wil is enorm. De emmer goesting zit vol en loopt constant over", zegt hij. "Zondag is dé uitgelezen kans. We hebben één mindset: er vol voor gaan, hopelijk is dat genoeg." Om het lot niet te tarten, wil hij het woord titel nog niet uitspreken. Wel weet de verdediger waar hij de JPL-trofee zou plaatsen in zijn rijke carrière. "Puur als prijs zet ik het helemaal bovenaan. 66 jaar lang zonder titel, nog nooit de dubbel. Als we dat voor elkaar krijgen, zetten we hier iets speciaals neer."

Je bent er zo dichtbij, maar tegelijk ook ver af. Dat is lastig. Toby Alderweireld

Dat de titelstrijd leeft in de stad, doet de kapitein van Antwerp deugd. "We hebben de slapende reus wakker geschud. Supporters hebben zo lang in de modder gezeten, nu zijn we eindelijk boven water gekomen." "De connectie die wij met de fans hebben, is uniek. Zij zijn meer dan onze twaalfde man", weet Alderweireld, die betreurt dat zijn ploeg al een heel seizoen voor een lege sfeertribune 2 speelt. "Ik snap niet dat zoiets zo lang kan duren. En dat ligt niet aan de club. Aan die mensen wil ik een oproep doen: laat het in orde komen, want er zijn heel wat mensen die er zondag graag willen bijzijn die we nu moeten teleurstellen." Toch weet Alderwereld dat de sfeer in de Bosuil goed zal zitten zondag. Hij kan dan ook niet wachten om de Antwerp-aanhang iets terug te geven. "Je bent er zo dichtbij, maar tegelijk ook ver af. Dat is lastig."

Ook Mark van Bommel kijkt uit naar zondag.

Van Bommel voelt toch wat zenuwen

"Zenuwen zijn er altijd, ongeacht of het een finale is, een gewone competitiewedstrijd of een play-offwedstrijd", lacht Mark van Bommel wanneer hij gevraagd wordt of hij stress voelt voor zondag. "Voor elke wedstrijd ben ik zenuwachtig. Je kan wel beweren dat het niet zo is, maar iedereen voelt het. Alleen hoeft dat niet negatief te zijn. We moeten gewoon geen gekke dingen doen, want dan word je nerveuzer dan nodig is." Geen gekke dingen doen. Het motto van de Nederlandse T1 bij Antwerp. Hij wil zijn ploeg een volwassen wedstrijd zien spelen. "Als je een kans hebt om het af te maken, moet je het afmaken." "Iedereen kijkt ernaar uit om hier te spelen. Wat hier gebeurt – al een heel jaar lang – is fantastisch om te beleven. Daar worden we niet nerveus van, het is een stimulans."

Als je er zo dicht bij bent, moet je het gewoon pakken. Mark van Bommel

En wat als het niet lukt voor The Great Old? "Als je het niet afmaakt, heb je nog een tweede kans", blijft Van Bommel nuchter. "Ik praat niet met mijn spelers over de mogelijke scenario's. Dat zou betekenen dat ik bezig ben met een gelijkspel of verlies. Als je er zo dicht bij bent, moet je het gewoon pakken." Als Antwerp het haalt, barst er vast een volksfeest los. Zien we een steeds beredeneerde Van Bommel dan uit de bol gaan? "Dat kan ik niet van tevoren zeggen", lacht hij. "In München hadden we grote glazen bier, wat er hier te gebeuren staat, weet ik niet. Ik ben eigenlijk niet zo'n bierdrinker." Krijgt hij zondag dan wat anders te drinken? "Ik zou het niet weten", besluit de coach met een knipoog.