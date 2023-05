Laurens De Plus is weer van goudwaarde voor roze trui Thomas: "Nu kan ik niets meer doen voor hem"

Laurens De Plus brommerde vandaag weer kilometers op kop voor Geraint Thomas. Nadat De Plus gelost was, keerde hij terug om vervolgens weer kopwerk te verrichten.

"Ik zat in de slipstream van een Shimano-auto en kwam zo opnieuw aansluiten", lacht De Plus."

"Als ploeg zijn we vandaag boven onszelf uitgestegen. Nu is het aan G (Geraint Thomas). Ik kan morgen niets meer doen voor hem."

Zelf staat De Plus nog altijd geparkeerd op de 10e plek in het klassement. Wil hij die met verve verdedigen in de klimtijdrit?

"Daar denk ik even niet aan. Ik ga me eerst ontspannen. Wat komt, komt."