RETRO: 30 jaar geleden toverde Raymond Goethals met Marseille in de Champions League-finale

Maldini, Baresi, Costacurta, Tassotti. Een defensief viertal dat aanvallers over heel Europa begin jaren 90 deed huiveren. Tel daar nog eens het Nederlandse trio Gullit, Rijkaard en Van Basten bij, en je komt uit op een ploeg die meedingt om de titel van beste elftal aller tijden.

Met titels in de Europacup 1 in 1989 en 1990 denderde Milan dan ook jaar na jaar doorheen het Europese voetbal. Tot in de kwartfinale in 1991 tegen Marseille de stadionverlichting bij een Franse voorsprong uitviel en de Milanese ploeg, ook na herstel, weigerde verder te spelen. Een 3-0-nederlaag, en dus uitschakeling, werd hen aangesmeerd. Met daarbovenop nog een uitsluiting voor het jaar nadien.

1992-93 moest dus het seizoen van de Europese revanche worden in de gloednieuw opgerichte Champions League. De geprikkelde "Rossoneri" wonnen dan ook al hun matchen en slikten amper één doelpunt, gescoord door een zekere Romario, op weg naar de finale. De tegenstander: uitgerekend Olympique Marseille, waar hun vorige campagne werd gestaakt.