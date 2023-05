Rode Duivels voor het eerst kritisch over Roberto Martinez: "Hij had ons meer moeten pushen"

De laatste aflevering van de docureeks "One for All" focust zich volledig op het voorbije WK. En in de slotminuten komt ex-bondscoach Roberto Martinez nadrukkelijk ter sprake.

Romelu Lukaku zag dat de Spanjaard een dead man walking was.



"Je voelde het ontslag aankomen", zegt de spits daarover. "Bij de journalisten wilde iedereen de trainer buiten. Oké, hij is niet duidelijk in zijn communicatie, maar de man is nu eenmaal hoe hij is. Wil je misschien zijn telefoonnummer of beste maatjes met hem zijn?"