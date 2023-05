Virton trekt naar rechtbank tegen licentie van Lommel en wil ondertussen in 1B blijven

Eerder trok Virton ook al met dezelfde klacht naar CEPANI, de arbitragerechtbank die verantwoordelijk is voor proflicenties. Toen oordeelde CEPANI dat de licentie van Lommel wel degelijk reglementair is.

Virton maakte vandaag op de website bekend dat de club niet akkoord gaat met de degradatie uit de Challenger Pro League. Volgens Virton is de licentie van SK Lommel niet reglementair, omdat Lommel in handen is van de City Football Group uit Abu Dhabi.

De beslissing in het voordeel van Lommel is in strijd met verschillende Europese wetgevingen.

De Waalse club verzet zich nu dus tegen die beslissing en legt zich niet zomaar neer bij de financiële doping waarvan sprake zou zijn. Ook bij de Europese Commissie diende Virton al klacht in.



"De beslissing in het voordeel van SK Lommel - een club die schijnbaar door buitenlandse subsidies haar licentie heeft verkregen - is in strijd met verschillende Europese wetgevingen", stelt de club.



Virton zal tot slot ook vragen aan de Brusselse rechtbank om het dossier door te schuiven naar het Hof van Justitie van de EU, omdat de beslissing van CEPANI indruist tegen de regels rond vrije markt en concurrentieverhindering.



In de tussentijd wil Virton in de tweede divisie actief blijven, om niet uitgesloten te worden uit de markt. Krijgen we opnieuw een juridische soap zoals in 2020 met Waasland-Beveren?