Leuven stelt zich kandidaat voor het EK marathon in 2025

European Athletics lanceert vanaf 2025 een nieuw format, de European Running Championships. Dat nieuwe kampioenschap bundelt wedstrijden over 10 kilometer, de halve marathon en de marathon. De eerste editie komt er in april 2025 en België is dus meteen kandidaat.

Leuven wil graag gaststad zijn, maar het is nog geen uitgemaakte zaak of Leuven zich alleen kandidaat stelt of als duo met Brussel. Het idee zou dan zijn om de marathon in Brussel te laten starten en in Leuven te laten aankomen. Maar ook een parcours dat zich volledig rond Leuven afspeelt, is nog aan de orde.

De beslissing valt op de bestuursraad van European Athletics op 25 juni in Polen.

Voor zijn nieuwe kampioenschap is European Athletics in één keer op zoek naar kandidaten voor 2025 en 2027. In theorie kan het dus ook dat Leuven als gastheer voor 2027 wordt aangeduid, maar binnen Belgian Athletics is er een uitgesproken voorkeur voor 2025. Ook de Duitse en de Poolse atletiekfederatie stellen zich kandidaat.