Van Italiaanse sprintbom tot Duitse beer: deze verborgen parels zijn grootste puntenkanonnen

De overgebleven renners in de Giro hebben na vijftien koersdagen de tweede rustdag bereikt. Een goed moment om eens na te gaan welke verborgen parels ons al de meeste punten opleverden in Sporza Giromanager. Wij berekenden welke renners de meeste "points per million" (ppm) scoorden.

renner waarde points per million 1. Derek Gee (Can) €2M 161,5 2. Jonathan Milan (Ita) €5M 102 3. Davide Bais (Ita) €2M 91 4. Nico Denz (Dui) €3M 68 5. Marco Frigo (Ita) €2M 55 6. Toms Skujins (Let) €5M 49,4 7. Andreas Leknessund (Noo) €5M 47,6 8. Mads Pedersen (Den) €8M 46,13 9. Stefano Oldani (Ita) €4M 41,25 10. Kaden Groves (Aus) €7M 40,71

1. Derek Gee - €2M

Op de eerste plaats in het "points per million"-lijstje vinden we Derek Gee terug. De lange Canadees van Israel-Premier Tech rijdt een ijzersterke Giro. Hij zat al vier keer mee in de vlucht van de dag en eindigde daarvan al driemaal op de tweede plek. Enkel Healy, Cort en Denz konden hem van een eerste overwinning in een grote ronde houden. De Canadees heeft trouwens een echte neus voor de goeie vlucht. Ook in Parijs-Roubaix zat hij mee in de kopgroep. Gee kostte slechts €2M, maar leverde wel al 323 punten op. Met 161,5 ppm een absolute must have dus. Ondertussen staat hij ook tweede in het puntenklassement, dus mogelijks komt daar nog een pak bij.

2. Jonathan Milan - €5M

De Italiaanse sprinter van Bahrain-Victorious wordt niet voor niets "il Gigante di Buja" ("de Reus van Buja") genoemd. De kolos sprintte al op dag twee van deze Giro naar een eerste ritoverwinning en stond de paarse puntentrui sindsdien niet meer af. De 22-jarige Italiaan strandde na die overwinning ook nog drie keer op de tweede plek. Jonathan Milan deed het dus een pak beter dan rassprinters als Cavendish, Gaviria en Ackermann en was bovendien €2M goedkoper. Na etappes 5, 6 en 11 eindigt hij ook in dit lijstje op plek twee, met 102 ppm.

3. Davide Bais - €2M

De broertjes Davide en Mattia Bais staan naar goede gewoonte ook in deze Giro weer garant voor heel wat kilometers in de vlucht. Voor het eerst leverde dat Davide nu ook wat op. Op dag zeven liet het peloton de dagzege aan de vroege vlucht. Bais klopte op de Gran Sasso medevluchters Vacek en Petilli in een sprint bergop. Sinds die etappe speelt de Italiaanse klimmer ook een partijtje touwtrekken met Thibaut Pinot om de bergtrui. Tot nu toe mocht Bais de trui al acht dagen aantrekken. Ook dat bezorgde de managers die hem in hun team opnamen al een pak punten. Zijn ppm-aantal staat op 91.

4. Nico Denz - €3M

Twee etappezeges in drie dagen, het levert Nico Denz een vierde plek op in dit rijtje. De Duitser van Bora-Hansgrohe boekte gelijk ook zijn eerste twee overwinningen ooit in een grote ronde. Voor zijn tweede overwinning klopte hij zelfs nummer één in dit rijtje, Derek Gee, in een sprint. Nico Denz scoorde al 204 punten. Dat zijn er 22 meer dan Davide Bais, maar de sterke Duitser kostte ook een miljoentje meer. Hij strandt op 68 ppm.

5. Marco Frigo - €2M