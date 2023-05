Liesbeth Verbiest plaatst zich dankzij 2e plaats in Lanzarote voor Ironman van Hawaï

Liesbeth Verbiest is zaterdag als tweede geëindigd in de Ironman van Lanzarote. Ze bemachtigde daarmee een van de twee kwalificatietickets die op het spel stonden voor de Ironman van Hawaï (14 oktober).

Verbiest voltooide de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen in 10u06'10". De 35-jarige oud-wielrenster begon pas op latere leeftijd met triatlon.

De zege bij de vrouwen was net als vorig jaar voor de Britse Lydia Dant (9u59'13"). De derde plaats was voor de Française Jeanne Collonge (10u20:53). Slechts acht vrouwen finishten in Lanzarote.

Alexandra Tondeur staakte net als vorig jaar tijdens het fietsen de strijd.

Bij de mannen triomfeerde de Fransman Arthur Horseau in een nieuw parcoursrecord van 8u22'31". Zijn landgenoot Sam Laidlow leek lange tijd op weg naar de zege, maar kreeg tijdens de marathon een hitteslag.

De tweede plaats ging uiteindelijk naar de Nederlander Niek Heldoorn (8u24'48"). Die plaatst zich samen met Horseau voor Hawaï. De derde plaats was voor de Australische profwielrenner Cameron Wurf (8u30'17").

Seppe Odeyn (9u34'15") eindigde als eerste Belg op de twaalfde plaats. Uittredend winnaar Kenneth Vandendriessche moest bij de mannen opgeven in de marathon met een kuitblessure.