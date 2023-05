Geen AZ-supporters welkom in Nijmegen voor duel tegen NEC

Supporters van AZ bestormden donderdag de hoofdtribune van het AFAS Stadion. Daar zochten ze de confrontatie met fans van West Ham United. AZ verloor de return van de halve finales met 0-1 en liep zo de finale mis.



De fans zaten achter het doel van AZ en braken na de match door een hek. Daarna renden ze naar de Britse fans die juichten omdat hun club de finale had gehaald. Er werden flink wat klappen uitgedeeld.



Enkele spelers van West Ham, onder wie aanvoerder Declan Rice, sprongen over de boarding om hun supporters te helpen. Politie en stewards waren vrij snel ter plaatse om verdere escalatie te voorkomen. Na een kleine tien minuten keerde de rust in het stadion terug.



De gemeente Nijmegen weert nu de AZ-fans na overleg met Openbaar Ministerie en politie: "Omdat er op deze korte termijn nog geen vervolging mogelijk is geweest van supporters die zich tijdens die wedstrijd hebben misdragen, er geen duidelijkheid is over de intenties van deze supporters en deze supporters ook af zouden kunnen reizen naar Nijmegen."