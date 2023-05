Viktor Verschaeve ziet geen licht aan het einde van de tunnel en stopt: "Ik heb er vrede mee"

Bij de beloften won Viktor Verschaeve in 2020 een rit in de hoog aangeschreven Tour de Savoie Mont Blanc en werd hij in 2019 tweede in Luik-Bastenaken-Luik en tweede in een etappe van de Giro voor beloften. Hij werd toen ook 9e in de eindstand.

Een doorbraak bij de profs volgde door de hardnekkige blessure aan het linkerbeen niet. Vorig seizoen dacht hij er al aan zijn carrière stop te zetten, maar uiteindelijk maakte hij toch een doorstart bij de opleidingsploeg van Lotto - Dstny.

Maar een oplossing voor de blessure die al twee jaar aansleept kwam er niet. Dit jaar reed hij twee wedstrijden, in de laatste daarvan gaf hij op. Verschaeve besliste daarom om op 24-jarige leeftijd zijn carrière vroegtijdig te beëindigen.

"Ik heb de beslissing lang uitgesteld in de hoop om toch nog een oplossing te kunnen vinden, maar twee operaties brachten geen beterschap. Recent onderzoek toonde aan dat er geen medische oplossing is.", vertelt Verschaeve.

"Daarom heb ik de knoop doorgehakt om te stoppen. Uiteraard had ik graag nog langer gekoerst. Het is hard, maar ik heb er vrede mee. Mijn droom om profwielrenner te worden heb ik bereikt. De droom had nog wat langer mogen duren, maar nu wacht een nieuw hoofdstuk in mijn leven met nieuwe uitdagingen."