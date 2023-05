Van den Bergh wint laatste Premier League-avond door twee stunts en opgave: "De Aberdeen Dream"

"Ik ben echt heel heel blij", zei hij na de match. "Ik denk niet dat er veel verkeerd liep de voorbije weken. Het was gewoon de eerste keer dat ik deelnam aan deze competitie. Veel reizen, je familie missen, ... het is echt gek. Ik ben trots dat ik hier deel van mocht uitmaken."

Dimitri Van den Bergh aarzelde niet en wierp uit op dubbel 16. Zijn eerste eindzege in de Premier League was een feit, en dat op de laatste avond.

Dus mocht Van den Bergh in Aberdeen rechtstreeks naar de finale. Daarin ging het aanvankelijk van de ene break naar de andere met in totaal 7 breaks op een rij. En dan vond Van den Bergh het welletjes en behield hij zijn eigen leg.

Daarin zou Van den Bergh het vervolgens opnemen tegen zijn angstgegner Michael van Gerwen. Maar de Nederlander had zodanig veel last van zijn schouder in zijn kwartfinale tegen Dobey dat hij verstek gaf voor de halve finale.

Soms mag het geluk ook eens jouw kant uitkomen. Dimitri Van den Bergh had zich op de laatste reguliere Premier League-avond verzekerd van een plaatsje in de halve finale na een mooie zege tegen wereldkampioen Michael Smith.

Winst tegen wereldkampioen Smith in kwartfinale

Van den Bergh tankte al vertrouwen in zijn eerste match van de avond. Daarin nam hij het op tegen wereldkampioen Michael Smith. Hij wierp duidelijk heel ontspannen, geholpen door de wetenschap dat hij zeker niet op de laatste plaats zou eindigen.

Eerder op de avond verloor Peter Wright al zijn match, waardoor die achtste zal eindigen in deze competitie.

Onze landgenoot brak 2 keer door het spel van Michael Smith en stoomde zo door naar 4-0. Smith had daarentegen duidelijk een mindere dag en miste veel op de dubbels. En ook al had die laatste finish nog wat voeten in de aarde, bij een derde kans om de match te winnen, was het wel raak: 6-4.