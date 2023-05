"Geen Tour is toch net luisteren naar de druk die België op Remco Evenepoel legt?"

Zijn ploeg gooit de deur steeds meer in het slot, maar bij Wielerclub Wattage steken ze er toch nog een voetje tussen. Remco Evenepoel en de Tour, het blijft een onderwerp dat diverse meningen uitlokt. In onze podcast was er geen consensus, maar Tom Dumoulin heeft wel een pertinente visie.

Tom Boonen: "Ik was voorstander, maar nu weet ik het niet"

Patrick Lefevere liet er woensdag nog weinig twijfel over bestaan: de patron van Soudal - Quick Step zegt dat Remco Evenepoel op 1 juli niet aan de start van de Tour de France zal staan. "Ik begrijp die keuze heel goed", nam Tom Boonen in Wielerclub Wattage het woord. "Ik was aanvankelijk een hele grote voorstander. Als je het niet probeert, dan kun je het niet weten. Maar om de plannen om te gooien na wat er nu gebeurd is. Ik weet het niet..." "Het is een buitenkansje omdat ook zijn toekomstige rivaal (Tadej Pogacar) uit de lappenmand kruipt. Op dat vlak is het misschien een unieke kans." "Maar als het niet in je planning zit om optimaal aan de start te geraken? Zonder druk, dat gaat niet, je mag zeggen wat je wil."

Remco Evenepoel moest de Giro na 9 dagen verlaten na een coronabesmetting.

Jan Bakelants: "Ik zie het probleem niet"

Meteen na zijn overwinning op het WK in Wollongong in september oordeelde Jan Bakelants al dat de Giro tijdsverlies en een troostprijs zou zijn en dat Evenepoel in 2023 de Tour moest rijden. Hij blijft bij die stelling: "Vorig jaar miste Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen door corona, maar hij stond wel nog op het podium in Roubaix en Luik. Ik zie het probleem niet. Ik zie niet in waarom we dit zo moeilijk moeten maken." Met Tom Dumoulin vond hij een duidelijke bondgenoot. "De beste Tours worden altijd gereden door jongens die een verstoorde voorbereiding hebben gehad", stak de Nederlander van wal.

Zal Evenepoel alleen nog maar starten waar hij moet winnen? Zo werkt het niet. Dan wordt het een lange carrière, hoor. Tom Dumoulin

"Laat Evenepoel nu 2 weken lekker doen waar hij zin in heeft en daarna hoeft hij niet keihard te trainen. Hij moet gewoon op hoogtestage gaan en met zijn basis van de Giro, zal zijn Tour super zijn." Ook over het subthema "druk" is Dumoulin klaar en duidelijk: "De Tour niet rijden is toch net luisteren naar de druk die België en de hele wereld altijd op hem legt?" "Zal hij luisteren en zal hij alleen nog maar starten waar hij moet winnen? Zo werkt het niet. Dan wordt het een lange carrière, hoor. Ik zou hem echt de Tour laten rijden, maar hij moet het natuurlijk zelf willen."

Remco Evenepoel zag zijn grote doel - de Giro - in het water vallen.

Tom Boonen: "De druk is even hoog als wanneer hij perfect voorbereid is"

Dirk De Wolf denkt er anders over. "Hij moet de Tour niet rijden. Maar iedereen mag zijn gedacht hebben en er zullen 5 miljoen ploegleiders zijn." Waarna de Nederlandse ex-Girowinnaar nog eens argumenteerde: "Kan Evenepoel in de toekomst dan alleen nog maar een wedstrijd rijden als hij optimaal is voorbereid, nooit ziek is geweest of blessures heeft gehad? Hoe hoog is die druk dan?" Tom Boonen: "Dat verandert niets, die druk is altijd gelijk. Als hij nu deelneemt, is die druk even hoog als wanneer hij perfect voorbereid aan de start staat." Volgens De Wolf moet Evenepoel zich tijdens de Tour op stage klaarstomen voor najaarsdoelen als het WK en Lombardije. "Hij zal goed zijn als hij de Tour niet rijdt, maar hij zal ook goed zijn als hij de Tour rijdt", lachte Dumoulin.

Kan Evenepoel in de toekomst dan alleen nog maar een wedstrijd rijden als hij optimaal is voorbereid, nooit ziek is geweest of blessures heeft gehad? Tom Dumoulin

Tom Dumoulin: "Het gaat niet alleen om de druk van buitenaf"

De voormalige ronderenner vatte zijn betoog nog eens samen: "Het gaat niet alleen om de druk van buitenaf, er is ook de interne druk." "Weet je hoeveel makkelijker het is voor Evenepoel als hij zelf denkt: "Ik heb covid gehad en ik verwacht er niet te veel van." Dat maakt veel meer uit dan wat de mensen thuis denken." "Evenepoel denkt anders en dat is het probleem", counterde Boonen. De Wolf: "Evenepoel rijdt alleen om te winnen, niet om te leren of een ritje te pakken."

Beluister de aflevering als podcast

Of bekijk de aflevering op VRT Max