Valentine Dumont doet een hapje van haar Belgische record op de 400 meter vrije slag

In augustus 2020 had Valentine Dumont het Belgische record op de 400 meter vrije slag in een 50-meterbad op 4'09"41 gelegd. Dat hield bijna 3 jaar stand, tot de Mare Nostrum-meeting in Barcelona.



De 22-jarige Dumont liet de klok deze keer stoppen na 4'08"61, wat goed was voor een tweede plaats in de A-finale. Enkel de Canadese Ella Jansen was sneller.



Dumont nadert met haar tijd ook stilaan de olympische limiet op deze afstand, die op 4'07"90 ligt.