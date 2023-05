Tadej Pogacar geeft update: "Al hard gewerkt in keuken en tuin", ook Remco Evenepoel leeft mee

Tadej Pogacar brak een maand geleden zijn pols tijdens Luik-Bastenaken-Luik en sindsdien is zijn race tegen de klok om op tijd topfit te geraken voor de Tour de France gestart.



Zenuwachtig of kregelig lijkt Pogacar ondanks die tijdsdruk niet te zijn. Op Instagram post hij een update over zijn voorbije weken.

"Ik heb twee goeie weken achter de rug: Monaco en omgeving ontdekken, hard labeur op de rollen en mijn pols verzorgen."

"Helemaal niet saai dus, maar het leukste is dat ik nu kan supporteren voor Urska Zigart in Spanje."

"Ik zal jullie wel een nieuwe update geven zodra ik weer op de weg kan fietsen. Tot dan wacht mij nog heel wat werk in de keuken en de tuin."

De post werd op korte tijd door vele tienduizenden wielerfans geliked, onder wie ook Remco Evenepoel ."Marathon man Pog", schrijft hij erbij (vanuit zijn eigen ziekenbed?). "Blijven vechten, baas!"