Geschaafd van onder tot boven, toch blijft Russische renner lachen

Chleb Siritsa is een 23-jarige sprinter van Astana Qazaqstan. Ook hij raakte betrokken in een van de valpartijen in de Franse rittenkoers.

Op de sociale media heeft zijn team een foto gepost van zijn wonden. Siritsa is van onder tot boven geschaafd: aan zijn schouder, zijn rug, zijn dij, zijn knie...

Toch kan de Rus nog lachen. Hij steekt zelfs zijn geschaafde duim op.