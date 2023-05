Olav Kooij opent 4-/6-daagse van Duinkerke, Arnaud De Lie valt in volle sprint

Merlier had snel begrepen dat Kooij een klasse te sterk was. De Belgische kampioen kwam als 4e binnen, Gerben Thijssen werd 7e.

De Lie smakte tegen het asfalt en moest lijdzaam toezien hoe Olav Kooij het sterkst tegen de wind inbeukte. De Nederlander stormde met sprekend gemak naar zijn eerste zege van het seizoen. Enkel Walscheid kwam nog enigszins in de buurt.

Helaas ook een chaotische sprint, met De Lie als grootste slachtoffer. De kopman van Lotto-Dstny botste in volle sprint met een Franse renner van een continentale ploeg.

Met 3 (bijna) kaarsrechte kilometers tot de finish maakte iedereen in Noord-Frankrijk zich op voor een koninklijke sprint.

Nadat de vluchters van de dag - met de Belg Kenny Molly - gegrepen werden, kwamen zij in actie.

Olav Kooij: "Linke boel"

"Het was een zeer ontregelde sprint", blikt dagwinnaar en leider Olav Kooij terug op de sprint. "Van alle kanten kwamen renners opdagen in de laatste rechte lijn."

"Veel organisatie zat er eigenlijk niet in. Dat had ook te maken met het feit dat de wind op kop stond waardoor je niet al te vlug op kop mocht komen te zitten. Het werd dus een kwestie van timing."

"Daardoor werd het een linke boel en ging het van links naar rechts. In de laatste rechte lijn hoorde ik het achter mij kraken en dus wist ik dat er enkele jongens tegen de grond waren gegaan. Ik hoop dat iedereen in orde is na die val."

"Ik stelde mijn eigen sprint zo lang mogelijk uit en dat bleek de juiste beslissing te zijn."

"De eindzege is natuurlijk nog veraf", gaat Kooij voort. "De individuele tijdrit van donderdag zal al heel veel duidelijk maken. Normaal zal ik daarin best wel wat tijd verliezen op de betere renners. We hebben ons als team voorgenomen na de race tegen de klok de ploegtactiek eens verder te bepalen."

Morgen geen sprint in Duinkerke. Dan is het klimmen (of poweren) naar de finish. De streep ligt op een klimmetje van 1,9 km.