FOTO: Pelé wordt vereeuwigd in uniek en blinkend mausoleum

Pelé blijft leven in de harten van het Braziliaanse volk, ook na zijn dood. Gisteren is het mausoleum, gebouwd voor de gouden kist van de voetballegende, geopend voor bezoekers. Intussen is het bijna vijf maanden geleden dat Pelé overleed op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Zijn herinnering leeft verder dankzij zijn bijzondere graftombe.