Het grootste mysterie/discussiepunt ontrafeld: hoeveel goals heeft Pelé eigenlijk gescoord?

757, 1.279 of toch nog een ander cijfer? Niemand twijfelt aan de voetbalklasse van Pelé, maar over zijn exacte aantal doelpunten lijkt geen kenner het eens. De totaalsom van zijn treffers is een van de grootste mysteries in het voetbal. Waar komen de verschillen vandaan? Een overzicht van de uiteenlopende rekensommen.