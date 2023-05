Demi Vollering schenkt eindzege op slotdag weg aan ploeggenote Marlen Reusser

Demi Vollering had vorige week de eindzege in de Ronde van Spanje nipt door haar vingers zien glippen, nu moet ze ook in de Ronde van het Baskenland de eindwinst aan iemand anders laten. Aangezien het over haar ploeggenote Marlen Reusser gaat, gebeurde dat wel met de glimlach.



Vollering ging ook in de 3e en laatste etappe aan de zwier met Annemiek van Vleuten. De twee waren bergop de sterksten, maar een hattrick aan zeges zat er voor Vollering niet in.



Vanuit de achtergrond kwam Reusser terug en op 12 kilometer van het einde sprong de Zwitserse tijdritmachine weg. Achter haar keken ze naar elkaar en zo liep de voorsprong hoog op. Met ruime voorsprong wordt ze zo eindwinnares van de Ronde van het Baskenland. Eerder won ze dit seizoen al Gent-Wevelgem.