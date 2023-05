Franse judolegende Teddy Riner verovert zijn 11e(!) wereldtitel

Voor de Franse kolos (2m04 en 140 kg) is het zijn negende wereldtitel in de plus 100 kg. Hij won ook al twee keer goud in de open klasse.

Riner heeft daarnaast twee olympische titels (2012 en 2016) en twee bronzen olympische medailles (2008 en 2021) en werd vijf keer Europees kampioen.

De 34-jarige Riner pakte zaterdag zijn eerste WK-goud sinds 2017. Op de ranking is hij weggezakt naar plaats 18. Volgend jaar hoopt de Fransman voor eigen volk in Parijs voor de derde keer olympisch kampioen te worden.