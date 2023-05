Hoe ziet een lichaam af op grote hoogte en hoe wapen je je ertegen? "Impact is enorm"

De spieren: "Verschil van 10 graden is enorme impact"

De klim naar Gran Sasso brengt de renners naar een hoogte van 2.128 meter. Dat wordt niet alleen een aanslag op de benen, maar op het hele lichaam, zo weet bondsdokter Kris Van der Mieren. Gelukkig zijn er oplossingen.

"Op dat soort hoogte spelen 2 factoren een rol: de invloed op het spierstelsel en de mogelijkheid om nog voldoende energie op te nemen."

"Als we naar de spieren kijken, dan denken we natuurlijk in eerste instantie aan de benen. Maar het gaat ook over de bil- en rugspieren."

"In warme omstandigheden doen al die spieren goed hun werk, maar hoe kouder het wordt, hoe stroever. Ik verwacht dat het verschil tussen de voet van de slotklim en de top zo'n tiental graden is. Dat is een enorme impact op de spieren."

Als de koude op de spieren slaat, dan laat zich dat meteen voelen. "De benen draaien niet meer goed rond, de frequentie kan niet aangehouden worden."

Volgens Van der Mieren is er iets als een natuurlijke aanleg om de koude te trotseren. "Renners als Pedersen of vroeger Gilbert hebben er weinig last van. De frêlere types zijn er vatbaarder voor."

Door veel in die koude omstandigheden te koersen, kun je je lichaam eraan doen wennen. "Maar weinig renners zoeken die omstandigheden op, meestal ontlopen ze die zelfs. Het brengt immers zoveel nadelen mee om in de koude te trainen, dat het sop de kool niet waard is."